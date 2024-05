Captura de tela/Instagram Fabiana Justus leva filhas à escola e comemora

Fabiana Justus vibrou por ter levado as filhas à escola na manhã desta quinta-feira (9). Ela publicou nas redes sociais um clique com as crianças no carro.

"Levando as pitucas na escola", escreveu Fabiana. Ela é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, e de Luigi, de 8 meses, frutos do casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona.

Na foto, a influenciadora e uma outra mulher aparecem de máscara, apenas as crianças aparecem sem. Devido ao tratamento contra uma leucemia, que costuma abaixar a imunidade, Fabiana fica mais suscetível a infecções. Por isso, todo cuidado é pouco! Inclusive, por este mesmo motivo, ela tem se mantido em isolamento.

Na sequência, após deixar as meninas na escola, a filha de Roberto Justus apareceu no hospital. Ela já havia avisado pelas redes sociais que iria à unidade de saúde todos os dias desta semana para tomar um remédio de manutenção.

Sumida das redes sociais

Na quarta-feira (8), Fabiana Justus explicou o motivo do "sumiço" das redes. Ela disse ter ficado abalada com as notícias sobre as inundações no Rio Grande do Sul e, como já está passando por um momento delicado na própria vida, preferiu se desligar por um tempinho, mas ressaltou a importância de nos mantermos informados.

"Ontem dei uma bela sumida. Confesso que após ajudar [o Rio Grande do Sul], acabei ficando mais 'out', porque está muito triste ver tudo. Ainda mais em um momento complicado, também estou nesse momento complexo da minha vida. Fiquei curtindo offline [com minha família], para não ficar mais triste. A gente tem que ver tudo, mas também tem que cuidar da nossa cabeça. Então, divulguei, ajudei como pude, vou continuar ajudando, mas ontem precisei dessa distância um pouquinho da internet, sabe?", se explicou.

