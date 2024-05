Reprodução Pedofilia e agressão: entenda a briga entre Drake e Kendrick Lamar

Nos últimos dias, é provável que você tenha se deparado com alguns estilhaços da briga pública entre os rappers Drake e Kendrick Lamar. Nas redes sociais e tabloides norte-americanos, o assunto tem sido debatido principalmente devido às acusações feitas por um artista contra o outro, que incluem desde violência doméstica até abuso sexual de menores. O iG Gente está aqui para te explicar tudo sobre essa confusão!

No universo do hip-hop, o termo "diss track" é utilizado para se referir a uma música de ataque, algo como uma canção de desrespeito se traduzirmos para o português. É por meio de lançamentos inéditos que os rappers estão trocando farpas e acusações graves.

Inicio da relação



O canadense Drake e o norte-americano Kendrick Lamar fazem parte da lista de elite do Hip-Hop internacional. No início da carreira, a dupla chegou a colaborar junto em diversos projetos, como "Buried Alive Interlude" (2011), "Poetic Justice"(2011), e "F**kin' Problems" (2013).

Foi a partir desta época que a relação começou a ficar conturbada publicamente. Na música "Control" com o rapper Big Sean, Kendrick Lamar dedicou letras venenosas para os colegas de profissão, incluindo menção a Drake.

"Sou amigo dos caras com quem rimo/ Mas isso é Hip-Hop, eles têm que se tocar/ Isso é para [cita o nome de Drake e outros rappers], tenho amor por vocês, mas estou tentando assassiná-los", diz um trecho da música.

Drake não chegou a revidar o ataque com uma diss, mas repercutiu "Control" durante uma entrevista em que foi pressionado a falar do assunto. "Só me pareceu ambicioso. Só isso. Eu sei muito bem que ele não vai acabar comigo, de forma alguma, em nenhuma plataforma. Quando esse dia chegar, podemos voltar a falar disso", declarou à Billboard.

Indiretas

Em 2017, Kendrick lançou o que seria um dos álbuns mais populares do Hip-Hop. Com "Damn", o norte-americano superou em vendas Drake, que havia lançado na mesma época o álbum "More Life". O então ex-colega deu uma trégua e parabenizou Lamar pelo sucesso. No entanto, o elogio não foi muito bem aceito.

Em 2018, Kendrick Lamar publicou outra música de sucesso, "All The Stars", que integrou a trilha sonora do filme Pantera Negra. Na canção, o rapper adicionou indiretas para Drake, afirmando que não queria os parabéns de Drake.

Em outubro do mesmo ano, Drake revidou o deboche de Lamar na música "Fist Person Shooter", em parceria com J. Cole. "Eu amo quado debatem quem é o melhor MC/ É o K-Dot? É o Aubrey? Ou eu? Somos o big three, inauguramos uma categoria, mas agora me sinto como Muhammad Ali", diz o verso provocando Kendrick.

Cinco anos após essa provocação, em março de 2024, Kendrick divulgou "Like That", em parceria com os rappers Future e Metro Boomin, onde claramente dá uma resposta a Drake. "Fodam-se as indiretas, Fist Person Shooter, espero que eles tenham trazido três gatilhos/ (...) Foda-se o big three, aqui sou só eu", afirmou.

O rapper J Cole, mencionado na confusão anteriormente, até contribuiu com a confusão ao lançar "7 Minutes Drill". Na música, ele alfineta Kendrick Lamar, dizendo que a primeira Diss foi "clássica", ao contrário da mais recente, que ele chamou de "trágica".

Dias após a publicação, J. Cole repensou a atitude e deletou a faixa das plataformas. Além disso, publicou uma nota dizendo não ter vontade de compactuar com a briga.

A situação começou a ficar problemática nos últimos meses. Em abril de 2024, Drake lançou "Push Ups", onde deixa claro que Kendrick não faz parte de nenhum top 3, ele ainda debochou das participações que o rapper norte-americano fez, apontando que o lugar dele é apenas de coadjuvante.

Paternidade, agressão e mais...

A briga implodiu de vez quando Kendrick Lamar divulgou "Euphoria", onde questiona a paternidade de Drake em relação ao filho, debocha por ele ser canadense, e diz que ele não é negro de verdade. "Você não é um artista de rap, você é um golpista na esperança de ser aceito", ataca o rapper em um dos versos.

Drake não deixou barato e revidou com a música "Family Matters". Essa, sem dúvidas, abordou temas ainda mais sensíveis de família.

Na canção, Drake acusa Lamar de trair a esposa, supõe uma agressão do norte-americano contra a própria mulher e aponta que o herdeiro não é filho biológico dele. A resposta de Kendrick foi tão problemática quanto.

No início de maio, o rival publicou a música "Meet the Grahams", canção de sete minutos onde cita nominalmente membros da família do Drake. O norte-americano acusou o canadense de ter uma filha de nove anos não assumida e insinuou que Drake estaria envolvido em caso de abuso sexual de menores e predadores sexuais. Lamar chegou a compará-lo com o ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, preso por violência sexual.

O norte-americano não deu nem tempo para que Drake respondesse e logo lançou outra música o atacando. Em "Not Like Us", as críticas sobre escândalos sexuais ficaram ainda mais explícitas, ao passo que Kendrick Lamar chama o rival de "pedófilo qualificado".

"Fala aí, Drake, ouvi dizer que você gosta das novinhas" e "é melhor você nunca ir para uma cela de prisão" são alguns dos versos. Além disso, a capa da música é uma foto da mansão do canadense com várias setas em cima. Esse sistema seria de um aplicativo utilizado para marcar casas de predadores sexuais.

A última atualização da confusão foi publicada no domingo (5), quando Drake divulgou "The Heart Part 6". Na canção, ele cobra provas de Kendrick Lamar sobre as acusações de abuso e reforça ser muito famoso para estar envolvido nesses casos. Além disso, ele voltou a acusar o rival de agredir a esposa.

"E, Whitney, pode me ligar, se você precisar de um favor", diz Drake em um trecho, mencionando a mulher do ex-colega.

