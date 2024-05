Reprodução/Instagram - 27.11.2023 Sandy

A cantora e compositora Sandy Leah, de 41 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (7) para anunciar que fará dois shows em prol ao Rio Grande do Sul após os danos das fortes chuvas e enchentes . Ela ainda anunciou uma pausa na carreira.



“Estou passando aqui para me unir a esses milhares de corações espremidos com tanta tristeza com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais”, iniciou.



Os shows idealizados por Sandy ocorrem nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, em São Paulo . Os ingressos começam a ser vendidos já na próxima sexta-feira (10). A cantora pontuou que toda a renda arrecadada será destinada às vítimas .



“Eu queria anunciar que vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público e resolvi ressignificar esse momento, então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa”, acrescentou.



“Estou vendo com minha equipe qual a melhor maneira dessa ajuda chegar efetivamente e a gente vai fazer isso. Juntos somos mais fortes, a gente sabe disso”, finalizou.

Assista o pronunciamento dela na íntegra:





