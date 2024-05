Reprodução MC Mirella surge sem roupa após ser criticada por mostrar demais; veja

A cantora MC Mirella surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (8) ao surgir sem roupa nas redes sociais. O ensaio sensual é compartilhada dias após a funkeira ser criticada por mostrar demais com um vestido de fenda alta.



No Instagram, a ex-participante de 'A Fazenda' compartilhou uma sequência de fotos. Na primeira imagem, ela está usando um fio-dental, e na segunda, aparece completamente nua, após se livrar da peça. Apesar da pele à mostra, Mirella toma cuidado ao esconder as regiões íntimas.

Os cliques renderam diversos elogios à influenciadora, que deu as boas-vindas à primeira filha em dezembro. "Não tem defeito nenhum", comentou uma seguidora. "Linda!! Não liga para comentários que não agrega em nada em sua vida", escreveu outra.

Na última terça-feira (7), Mirella também chamou atenção dos seguidores nas redes sociais. A funkeira impressionou ao apostar em um vestido de festa, composto por uma fenda lateral alta.

O detalhe que gerou polêmica foi a fenda aberta, que deixou parte da virilha da influenciadora à mostra. O detalhe dividiu opiniões, no entanto, a ex-peoa recebeu diversas críticas relacionadas ao vestuário e ao fato dela ser mãe.

"Imagine a filha dela vê isso, que dó. Quando se é mãe de verdade muda até a alma porque somos exemplos para os filho", criticou uma seguidora. "Desnecessário", adicionou outra.

Apesar dos comentários negativos, ela também foi defendida por fãs. "Engraçado que muita gente gosta de falar das roupas vulgares, mas ninguém pensa no fato de que ela está sendo uma mãe presente e ainda está tentando viver a vida dela sem precisar mudar o jeito dela", refletiu uma. "Que isso gente parece que nunca viram uma virilha", chamou atenção outra.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp