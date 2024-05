Reprodução/Instagram Gkay vai com casaco de garfos ao mercado

Gkay tem uma relação íntima com a moda e não tem medo de ousar. É capaz de vestir os looks mais esquisitos e faz questão de chamar a atenção. A cada nova produção, Gkay movimenta as redes sociais com os mais variados tipos de comentários. Desta vez, ela resolveu causar em um supermercado e escolheu um casaquinho nada básico.

"Fui ao mercado com minha jaqueta de garfo", escreveu ela na legenda do vídeo em que registrou a experiência. As pessoas no estabelecimento estranharam um bocado o look da humorista. Veja como foi.