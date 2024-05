Reprodução/Instagram Emocionada, Gisele Bündchen pede ajuda internacional para o RS; vídeo

Gisele Bündchen publicou um vídeo nas redes sociais para pedir ajuda internacional para a destruição do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas.

Natural de Horizontina, a modelo atualizou e explicou a situação de algumas cidades do estado em inglês.

"O meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado, não é só uma ou duas cidades. São mais de 350 cidades afetadas", iniciou ela.

Na sequência, a super modelo lamentou: "As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo e há muitos ainda a serem resgatados. Ninguém estava pronto para tal devastação".

Gisele comentou a gravidade da situação. "Cidades estão isoladas, estradas e pontes destruídas. As pessoas estão sem eletricidade, sem água limpa pra beber e muitos foram separados de seus entes queridos", completou.

"E o mais triste é que muitas vidas foram perdidas. É doloroso, de partir o coração. Então, por favor, junte-se a mim na tentativa de ajudar. Faça doações e ajude da maneira que você puder. Muito obrigada", finalizou ela.





