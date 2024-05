Reprodução Ex-BBB Marcos Harter detona Emily Araújo em meio à ajuda em prol do RS

O médico Marcos Harter, expulso do BBB 17, revoltou-se nesta quarta-feira (8) ao criticar a colega de elenco Emily Araújo. Através do Instagram, o ex-brother xingou a influenciadora e apontou que ela estaria se aproveitando da catástrofe no Rio Grande do Sul para chamar atenção midiática.

O que aconteceu?

Assim como outras influenciadoras, Emily Araújo está mobilizada em prol das pessoas afetadas pelas enchentes no estado gaúcho. Diante disso, a ex-sister compartilhou uma conta para receber doações dos seguidores, se disponibilizando a comprar mantimentos para entregar para a população afetada.

"Gente, eu me responsabilizo que cada centavo, cada ajuda vai chegar para cada pessoa. Eu com certeza presto contas de tudo. Isso é uma questão que nem é a principal aqui, eu perdi minha casa, eu perdi a casa que eu cresci com a minha mãe. Ela tá embaixo da água, não dá para ver, não dá para saber nem que era minha casa", declarou.

Apesar das lamentações, a influenciadora apontou que não estava se vitimizando, uma vez que ela entende que está em um local seguro e a família está com acesso à água e alimentos.

Quem parece que não gostou da atitude foi o ex-BBB Marcus Harter, que durante a edição 17 teve uma breve relação com Emily. Vale destacar que o médico foi expulso após infringir regras do programa, sendo acusado de agressão à então participante.

Nos Stories do Instagram, ele a criticou com xingamentos. "Ajude a sua família rapariga! Fizeste o que com o dinheiro que ganhastes há 7 anos? Torrou na putaria?", declarou.

Em publicação, Marcos diz que Emily estaria se vitimizando. "Poxa pessoal... Vamos ajudar essa coitada. Mãe morreu há quase 10 anos e ela segue se vitimizando", escreveu, adicionando emoji de risos.

Crise no Rio Grande do Sul

O estado gaúcho está em estado de crise desde segunda-feira (29), quando a região foi severamente afetada por chuvas torrenciais. A catástrofe climática deixou diversos municípios em situação crítica de alagamento. Nesta quarta-feira (8), o boletim da Defesa Civil atualizou o nível de danos, registrando 100 mortes, 372 feridos e 128 desaparecidos.

