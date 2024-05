Instagram Emily Garcia na cama de Babal Guimarães

A modelo e influenciadora digital Emily Garcia, de 23 anos, chocou ao surgir na cama do ex-marido, Babal Guimarães, de 31 anos, durante o Rancho Maia, um sítio onde Carlinhos Maia, de 32 anos, e os convidados curtem festas e participam de dinâmicas. Emily e Babal se separaram em janeiro de 2023, após a modelo o acusar de violência doméstica e colocar uma medida protetiva contra ele.

O ex-casal estão convivendo na festa de Carlinhos Maia, pessoa que ambos são amigos. Entretanto, eles tentam se manter longe um do outro no local. Na madrugada desta quarta-feira (8), no entanto, Emily foi levada à cama do ex-marido enquanto estava embriagada.

Babal teria chegado até Carlinhos Maia após os shows de Luan Pereira e Manu Bathidão, com um certo incomodo. Ele avisou que Emily estaria na cama dele, e levou o comediante até o quarto para mostrar a situação.

Ao chegar ao quarto compartilhado por Babal e outros convidados, Carlinhos questionou: "Vai dormir com o Babal aí?". Emily disse: "Não sei onde eu tô, a Bianca me trouxe para cá. É o meu quarto, né?".

Carlinhos Maia mostrou que Babal, que é seu cunhado, estava esperando na porta do quarto e que não entraria no cômodo enquanto a ex-mulher não saísse: "Emily, vamos, trouxeram você para o quarto errado", afirma o humorista.

No caminho do quarto certo, Carlinhos Maia alertou a modelo que ela não deve beber tanto: "Você não dá para beber assim, não, já disse para você".

Emily e Babal foram casados por dois anos. Em janeiro de 2023, a modelo acusou o ex-marido de agressão e pediu uma medida protetiva contra ele. Em fevereiro do último ano, ele foi condenado por violência doméstica, com a sentença de um ano, quatro meses e nove dias de detenção em regime aberto.

