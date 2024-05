Reprodução/Instagram Andressa Urach retirou costelas e adicionou 2 litros de silicone nos seios

Andressa Urach decidiu renovar o bronzeado no início desta semana, para deixar aquela marquinha de biquíni ela optou por novamente ir a uma clínica de bronzeamento artificial.

A atriz pornô explicou que estava afastada do bronzeamento há alguns meses, devido às cirurgias para a retirada de costelas e para colocar 2 litros de silicone nos seios, por isso preferiu pegar leve para não ficar vermelha. Para deixar as marquinhas melhor definidas, ela usou biquíni de fita adesiva.

"Optei por uma marca bem fininha aqui em cima, para não ficar marcado. Bem leve em cima, marquinha aqui na lateral. Fiz fraquinho, porque estou há muito tempo sem fazer bronze devido à cirurgia e das tatuagens, e não queria ficar vermelhinha, então optei por um bronze mais natural. Mas ficou lindo, né?", disse a influenciadora de conteúdo adulto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp