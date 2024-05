Reprodução/Instagram Vanessa Hudgens exibe barrigão e piercing no umbigo; veja fotos

Vanessa Hudgens ostentou o barrigão da gravidez durante um passeio em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (7).

Nas imagens, a estrela de High School Musical aparece com um cropped e calça de moletom branco, deixando a mostra o piercing no umbigo.

A atriz aproveitou a cerimônia do Oscar deste ano para anunciar a gravidez do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de beisebol Cole Tucker.

Os dois se conheceram em um grupo de meditação virtual na pandemia, após o término do namoro de nove anos de Vanessa com o também ator Austin Butler.

Bumpin' Besties Vanessa Hudgens and Bria Vinaite 🤍 pic.twitter.com/gWh7zNKzLn — Vanessa Hudgens Source (@VH_Source) May 6, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

