O rapper Drake entrou na onda de artistas que gravaram músicas com indiretas (ou até diretas) para alfinetar os ex-companheiros. Polícia investiga tiroteio em frente à mansão do rapper Drake; homem fica gravemente ferido

A polícia do Canadá investiga um tiroteio que aconteceu do lado de fora da mansão do rapper Drake, segundo informações da CBC Toronto.

Um homem ficou gravemente ferido e foi levado às pressas ao hospital, mas não corre risco de vida. Ele foi baleado na parte superior do tórax e estava inconsciente quando os policiais chegaram, de acordo com o relatório inicial. No hospital, a vítima passou por cirurgia.

Acredita-se que o homem baleado seja um dos seguranças do astro, mas essa informação ainda não foi confirmada. O suposto atirador fugiu do local.

A entrada da extensa propriedade de Drake, em Park Lane Circle, no bairro de Bridle Path, foi bloqueada por policiais na manhã desta terça-feira (7). Houve forte presença policial na região durante toda a manhã.

O tiroteio aconteceu por volta das 2h09, segundo informou a polícia de Toronto em uma breve postagem no X (antigo Twitter).

SHOOTING:

Bayview Ave & Lawrence Ave E

2:09 am

- reports of a shooting

- police o/s

- man transported to hospital with serious injuries

- suspect fled in a vehicle

- unknown description #GO978573

^sc — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 7, 2024

O tiroteio acontece em meio a uma briga entre Drake e o rapper Kendrick Lamar. Os dois têm trocado fortes acusações por meio de suas letras. Uma fotografia aérea da mansão de Drake apareceu na capa do single "Not Like Us", o último lançamento de Lamar.

