Ele não vem mais! Pelo menos esse é o desejo do empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, sobre uma futura participação do cantor Drake no festival. Em entrevista ao jornal O Globo, Medina afirma que baniu o rapper das listas de possíveis participantes.



Quando questionado sobre como é feita a curadoria para o festival e quais eram os spoilers que poderiam ser dados sobre a edição comemorativa dos 40 anos do evento, o empresário respondeu: "Ajudei o Zé Ricardo com algumas coisas que achei pesquisando o perfil do Drake, que não vou contratar nunca! Não quero! Esse cara não merece estar no Brasil, não é educado”.

Em 2019, Drake foi um dos headliners do Rock in Rio. Entretanto, sua participação foi um tanto conturbada. Primeiro, o rapper não autorizou que o show fosse transmitido, que aconteceu em meio a uma forte chuva na Cidade do Rock.

Em 2023, o cantor foi uma das atrações confirmadas no Lollapalooza. Entretanto, ele não compareceu ao show, deixando diversos fãs desapontados. O empresário afirmou: "Pesquisando, encontrei Travis Scott. Acho que é o que vai vender mais rápido e eu não tinha ideia do tamanho dele”.

Mariah Carey no palco Sunset

Quando questionado sobre as críticas sobre colocar a cantora Mariah Carey no palco Sunset, estrutura considera como "secundária" pelo público, Medina respondeu: "[Agora] Os palcos são iguais. Agora é passar o batom, maquiar a menina. Mariah vai explodir, tem uma longa carreira”.

