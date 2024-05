Reprodução Susan interpretou a líder de torcida Patty Simcox

Morre Susan Buckner, atriz da comédia musical Grease (1978), aos 72 anos. A artista ficou conhecida por interpretar a líder de torcida Patty Simcox no filme.



A informação foi dada pelo The New York Post. Segundo o jornal norte-americano, Susan teria morrido na última quinta-feira (2), mas só foi divulgado apenas nesta terça-feira (7). A família afirma que "Susan morreu pacificamente cercada dos entes queridos".

Susan nasceu em 1952, em Seattle. Ganhou grande notoriedade após vencer o Miss Washington, em 1971, passando a representar o seu estado no Miss América. Após isso, ela atuou na indústria do entretenimento e fez parte do grupo musical feminino, The Golddiggers, criado no The Dean Martin Show.

Em 1977, ela alcançou o estrelato após interpretar Patty Simcox, amiga da líder de torcida Sandy (Olivia Newton-John). A atriz deixou dois filhos, Adam Josephs e Samantha Mansfield; os netos Oliver, Riley, Abigail e Ruby; e o marido, Al.

