Reprodução Grupo K-Pop Stray Kids

O grupo de k-pop Stray Kids causou grande comoção na última segunda-feira (6) após serem convidados para estar no Met Gala 2024. Eles são a primeira boyband sul-coreana a comparecer ao evento. Entretanto, a aparição acabou gerando um momento de comentários desrespeitosos — com alguns sendo considerados racistas e xenofóbicos — por parte dos fotógrafos presentes no evento.



Em determinado momento, os fotógrafos afirmam: "Abaixem a bola, sejam cavalheiros! Nunca vi tantas caras inexpressivas na minha vida", enquanto ria. Outro disparou: "Como podemos dizer 'certo' em coreano? 'Arigatô' [palavra japonesa para 'obrigado']".

As falas, que foram gravadas, repercutiram nas redes sociais, gerando grande revolta por parte dos fãs. A atriz brasileira Ana Hikari comentou o caso em seu Twitter, afirmando: "Tutorial de como ser racista. Que queimem com a vingança dos fãs".

Tutorial de como ser racista



Que queimem com a vingança dos fãs https://t.co/6qRQDwCaMr — Ana Hikari (@_anahikari) May 7, 2024





paparazzi being SUPER disrespectful to stray kids wtf pic.twitter.com/v5MiaIFuDt — roro²⁴ 🍉 seeing purki (@flovestay) May 7, 2024

No vídeo, no entanto, mostra que os integrantes od grupo — Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N — seguiram sem revidar os comentários.

Os fãs, no entanto, criticaram a postura dos fotógrafos: "Admiro a compostura do Stray Kids, mesmo com esses comentários maldosos de paparazzi", afirmou uma fã. Outra disse: "O nível de desrespeito é insano. Os fotógrafos acharam que eles não entendiam inglês e acharam que tinham a 'oportunidade' de serem racistas".

"Este vídeo mostrou que o comportamento dos fotógrafos foi muito pior do que eu pensava. Estou chocado. Nossos meninos não mereciam esse tratamento", se compadeceu uma fã.

