Reprodução Karoline Lima se pronuncia após fãs questionarem suposta gravidez

A influenciadora Karoline Lima se pronunciou nesta terça-feira (7) após ser bombardeada com comentários indelicados questionando o volume da barriga dela. Nas redes sociais, a namorada do jogador de futebol Leo Pereira negou estar grávida.

Mais cedo, Karoline Lima publicou no Instagram uma foto ao lado da filha Cecília, de 1 ano, fruto do antigo relacionamento com o jogador do Real Madrid Éder Militão. Nos comentários, internautas notaram um volume diferente na barriga da influenciadora e a questionaram se ela teria engravidado do novo companheiro.

"E essa barriga da Karol? Cecilia foi promovida a irmã mais velha?", questionou uma seguidora. "Gente, a mami tá grávida?", adicionou outra.

De forma objetiva, Karoline Lima acabou com as suposições, respondendo aos fãs que não está grávida.

Desafios na criação da herdeira

Recentemente, Karoline fez um desabafo ao comentar os desafios da criação da filha Cecília, herdeira do jogador do Real Madrid Éder Militão.

Através do Instagram, a modelo apontou que tem se esforçado para não criar uma filha "mimada" e disse reconhecer os privilégios sociais que a pequena possui.

"Já nasceu famosa, rica e em berço de ouro, mas eu nunca quis que ela crescesse mimada e chata, daquelas que sabem quem são. 'Sabe quem eu sou? Quem é minha mãe? Quem é meu pai?'. Nunca incentivei esse comportamento. E sempre deixei isso claro para todo mundo que fosse conviver com ela", apontou.

Criada em Fortaleza, no Ceará, Lima tem buscado incentivar a filha a vivenciar uma infância "raiz", explorando o sensorial e permitindo que a pequena se suje sem se importar com aparências. A influenciadora também afirmou estimular Cecília a desenvolver a própria independência.

"Se ela está brincando na grama e uma plantinha incomoda ela, ela vai tirar. Ela não vai esperar que venha uma pessoa para tirar e ajudá-la, ou começar a chorar. Se o pé dela está sujo de lama, ela vai limpar. Quer uma fruta? Então pega e come. Nunca fui aquela mãe que corta em pedacinhos, só no começo da introdução alimentar. O que eu podia dar para ela se virar, eu dava", explicou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp