Reprodução/Instagram Hilary Duff anuncia nascimento da quarta filha; saiba o nome

Nesta terça-feira (7), Hilary Duff anunciou a chegada da quarta filha, Townes Meadow Bair. A atriz é casada com Matthew Koma e dividiu as fotos do nascimento da bebê.

A herdeira, que nasceu no último dia 3, veio ao mundo por meio do parto humanizado na banheira na casa da família.





"Agora sabemos porque ela nos fez esperar tanto tempo... ela estava aperfeiçoando essas bochechas! Eu tenho sonhado em te abraçar há meses e os últimos 5 dias conhecendo você, olhando para você e sentindo seu cheiro tem sido momentos de pura magia. Todos nós te amamos como se você estivesse aqui o tempo todo", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que o casal oficializou o relacionamento em 2019 e são pais de Townes, Banks, de 5 anos, Mae, de 2. A artista também é mãe de Luca, de 12 anos, do relacionamento anterior com Mike Comrie.

