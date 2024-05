Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa revela veto de Belo para plataforma de conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre a criação de um perfil em plataforma de conteúdo adulto. A influenciadora revelou que o ex-marido, Belo, vetava a participação dela nas plataformas.

"O Belo não deixava. E eu respeitei... agora eu posso fazer isso, e eu vou mesmo precisar. Mas ainda não tenho nada pronto, precisarei produzir", contou ela ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

A musa fitness explicou que a motivação para a criação do conteúdo é por dinheiro. "Dinheiro é uma questão que sempre me preocupou. A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar", explicou.

Gracyanne afirmou que não necessariamente irá publicar fotos nuas. "Tem muita coisa lá que não são só nudez, e eu curto. Coisas que não posso postar no Instagram. Tipo poses mais ousadas no pole dance".

"Pedem muitas fotos de treino, de pole, mais fotos. Pedem fotos do meu bumbum, até dos meus pés... pedem muito a minha axila. Sempre! Os gringos pedem demais. Pedem vídeos e oferecem grana por isso. Já ofereceram 25 mil dólares por um vídeo de um minuto da minha axila. Eu fiquei com medo e acabei bloqueando a pessoa", completou ela.

