Reprodução/Instagram Juan Freitas faz declarações ao namorado, o advogado Lucas Oliveira

Juan Freitas, de 24 anos, revelou que seu coração está ocupado. O estudante de medicina compartilhou fotos em clima de romance ao lado de seu novo amor, o advogado Lucas Oliveira, com quem ele passou o fim de semana na Praia do Forte, na Bahia.

"Lindo, sem você meu mundo não gira, ele capota", se declarou o filho de Popó ao namorado, em comentários no perfil do jovem.

Lucas Oliveira, que trabalha com dinheiro do consumidor, também publicou algumas imagens ao lado de Juan em seu perfil no Instagram.

