A campeã do "Big Brother Brasil 17", Emilly Araújo, compartilhou nesta terça-feira (7) que conseguiu resgatar seus tios das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Em entrevista à revista Quem, Emilly afirma que Marlene e Marivaldo estavam abrigados no segundo andar de um prédio comercial em Eldorado do Sul.



Emilly vive em São Paulo e disse que estava desesperada após perder o contato com os tios. Ela não conseguia se comunicar com os familiares há dois dias. "Não estou conseguindo contato com os meus tios. O último contato que tive com a minha dinda foi há dois dias", afirmou.

Segundo a ex-sister, os familiares estavam abrigados e com alimentos, mas cercado pela água. O primeiro andar já estava tomado pela água, não sendo possível sair do local andando, apenas de barco.

"Quero ir para lá ajudar, mas todas as pessoas com quem falo de lá dizem que não adianta ir para lá agora porque eles estão ficando sem energia e a cidade vai ter que ser totalmente evacuada", explica Emilly.

A jovem está fazendo arrecadação para ajudar as cerca de 500 pessoas que moravam na região e que perderam os pertences com a catástrofe: "Consegui entrar em contato pelo Instagram com o deputado Nikolas Ferreira e ele acabou de me informar que conseguiu o contato de um piloto de helicóptero que está voltando para a região para resgatar meus tios", afirma.

Emilly afirma que está tentando contato com políticos influentes que possam ajudar a cidade: "Estou tentando contato com o Pretinho Básico e o Badin Colono, que receberam milhões em arrecadações, para tentar um repasse da verba, mas não tenho conseguido contato". Uma arrecadação está sendo feita pelo seu perfil, mas a campeã do BBB diz que só conseguiu arrecadar cerca de R$ 4 mil, e que precisa de ajuda para que as pessoas da cidade possam reconstruir suas vidas.



Segundo Emilly, a casa onde nasceu foi tomada pelas enchentes, perdendo as memórias que tinha na residência. "Minha casa foi destruída, perdi as fotos que tinha com a minha mãe. Há seis meses, a minha casa já havia sido afetada por uma enchente. A gente estava acabando de mobiliar a casa, mas agora perdemos tudo. Nunca vi uma enchente tão agressiva. Perdi minhas lembranças".

