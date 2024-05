Jorge Bispo / Divulgação Ed Motta

O cantor ed Motta, de 52 anos, anunciou nesta terça-feira (7) o cancelamento da turnê que faria na Europa. Os shows da Behind The Tea Chronicles Out Now aconteceriam entre os meses de junho e julho deste ano. Segundo o comunicado publicado no Instagram do artista, Ed estaria passando por problemas de saúde, que o impede de realizar voos de longa distância.

"Aos amigos e fãs de Ed Motta: é com pesar que informamos que, devido a problemas de saúde do artista, ele não pode realizar voos de longa distância. Como resultado, a turnê europeia programada para junho e julho deste ano foi cancelada por motivos médicos. No entanto, Ed continuará com suas apresentações agendadas no Brasil", diz o comunicado em inglês.

O texto conclui: "Ed gostaria de expressar sua gratidão pelo amor, apoio e orações que recebeu de seus fãs. Pedimos gentilmente sua compreensão e respeito durante este momento difícil".





Os fãs do artista publicaram mensagem de força, afirmando que ele "ficará bem logo".

