Deolane revela status da relação com Fiuk e fãs notam detalhe; veja

A influenciadora Deolane Bezerra rompeu silêncio ao revelar o status da relação com o cantor Fiuk. Nesta terça-feira (7), a advogada afirmou que ela e o filho de Fábio Jr. são apenas amigos. Apesar da declaração, internautas ficaram desconfiados ao notarem um detalhe: aparentemente, a dupla dividiu a cama para dormir.



A pedido do ex-BBB, Deolane Bezerra anunciou nas redes sociais que Fiuk está solteiro.

"Vou deixar muito claro aqui para você, a gente é amigo, não é?", iniciou o herdeiro. "Somos", concordou Deolane. "Estou liberado já que a gente? Fala para todo mundo ouvir, porque eu tenho uma mulher decepcionada comigo achando que a gente está tendo uma coisa séria", apontou.

"Meninas, Fiukera está liberado", declarou a advogada, após insistência do ex-BBB.

"Aí vocês ficam na noia, achando que eu tô mentindo, podem ficar tranquilas meninas, estamos na pista", completou Fiuk. "Entendeu? Todo de vocês", concordou Deolane.

Apesar das declarações apontarem só para amizade, internautas continuaram suspeitando da relação. "Eles dizendo isso na cama 7h da manhã", ironizou uma usuária do Instagram. "Gente, dormindo na mesma cama? Kkkkkk me erra", escreveu outra.

"Ela gosta que o homem insista. Ela quer ser conquistada. Certa ela, esses machos acha que é só dar uma ideinha a mulher tem que se abrir igual uma flor", refletiu uma terceira.

