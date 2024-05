Divulgação/Netflix Ator de 'Wandinha' segue página que defende nazismo e supremacismo branco

A Netflix confirmou que demitiu o ator Percy Hynes White, intérprete de Xavier Thorpe na primeira temporada de Wandinha, após acusações de assédio sexual feitas em janeiro de 2023. A história de Xavier não será continuada na nova temporada da série. O personagem fazia parte do grupo principal e estava em um triângulo amoroso com Wandinha (Jenna Ortega) e Tyler (Hunter Doohan).

Os rumores da demissão de Percy circulam desde o meio do ano passado. Entretanto, apenas nesta terça-feira (7) que a gigante do streaming confirmou a demissão durante o anúncio do início das gravações dos novos episódios. Na ocasião, a Netflix revelou a lista do elenco da série, em que não consta o nome de Percy.

O ator canadense de 22 anos foi acusado em janeiro de 2023 de ter assediado sexualmente de uma garota. A denúncia foi publicada no Twitter. A jovem afirma que Percy e alguns amigos teriam promovido festas em que ofereciam bebidas alcoólicas e drogas para menores de idade. Após embriagá-las, a jovem afirma que eles fariam sexo com as meninas. A partir do relado da jovem, outras pessoas começaram a postar casos semelhantes.

Percy só veio negar os casos após cinco meses da primeira postagem. Ele afirma que foi vítima de uma campanha de fake news: "or causa dela, minha família teve dados pessoais vazados, e meus amigos passaram a receber ameaças de morte. Uma amiga minha foi pintada como vítima, e suas tentativas de esclarecer o caso foram ignoradas", escreveu o ator em um post no Instagram.

"Os rumores são falsos. Não posso aceitar que me coloquem como alguém preconceituoso ou negligente com a segurança dos outros. Esse é o tipo de denúncia sem nenhuma base e danosa que cria desconfiança para as vítimas reais. Sou grato a todos que ficaram do meu lado e me ajudaram a trazer os fatos à tona. Mas o assédio à minha família e aos meus amigos precisa parar", continua.

Contas supremacistas

O ator Percy Hynes White, conhecido por interpretar Xabier Thorpe na série Wandinha , gerou mais polêmicas nas redes sociais.

Internautas expuseram as curtidas dele em publicações de um perfil no Instagram que defende supremacismo branco, nazismo e armamento da população.

