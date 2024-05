Reprodução/Instagram Rifa de violão de Marília Mendonça gera polêmica com família e fãs

A família de Marília Mendonça virou assunto nas redes sociais ao anunciar a rifa do violão da cantora na intenção de doar o valor arrecadado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os fãs apontaram que o item deveria ficar para o filho da artista, Leo, assim como outros itens pessoais.

Em breve mais atualizações… vamos ajudar! ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/yZSYfBRQEa — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) May 6, 2024





Após as críticas, o irmão de Marília, João Gustavo usou o perfil do X, antigo Twitter, para esclarecer as informações.

"Sobre a rifa, o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul, e também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores, um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas", defendeu ele.

O cantor também citou o sobrinho e as memórias que ele terá da mãe. "Ah, mais é a única recordação que o Léo tem'. Não, não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um péssimo tio", completou.

Sobre a rifa, o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul, e também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores, um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas! — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) May 6, 2024









“A mas é a única recordação que o Léo tem” não não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um pessimo tio! — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) May 6, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp