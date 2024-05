Reprodução/Instagram Com lista VIP, veja celebridades excluídas do Met Gala

Nesta segunda-feira (6) acontece o Met Gala , um dos eventos de moda mais esperados do ano para o mundo dos famosos. Além dos vários looks diferentes, os telespectadores esperam ver a lista das celebridades escolhidas e as banidas para passarem no tapete vermelho.

Apesar de Anna Wintour ter anunciado que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, ser o único proibido de estar no evento, existem especulações de outras personalidades.

Veja as celebridades que supostamente estão banidas do Met Gala





Demi Lovato

Em 2018, a cantora abriu o jogo sobre a sua participação no evento alegando que havia uma celebridade desagradável e um ambiente desconfortável. Ela relatou que saiu da festa diretamente para uma reunião do AA (Alcoólicos Anônimos), afirmando que se identificou mais com os participantes sem-teto do que com as pessoas no Met Gala, que considerava falsas e envolvidas na superficialidade da indústria da moda. Desde então, a artista não esteve presente.

Gwyneth Paltrow

Quem também expôs a experiência no evento foi Gwyneth Paltrow. A atriz, que participou em 2013, contou que "foi terrível" e "parece ser a melhor coisa do mundo. Você sempre pensa: 'Meu Deus, vai ser tão glamoroso e incrível' e você vai ver todas essas pessoas, e então você chega lá e está tão quente e lotado e todo mundo está te empurrando. Acho que todos nós estamos um pouco velhos para nos vestirmos de punk", declarou ela na época.

A atriz chegou a participar do evento em 2017 e 2019, mesmo após as críticas.

Zayn Malik

Em 2016, o ex-membro do One Direction, esteve no Met Gala ao lado da então namorada, Gigi Hadid. Assim como outras celebridades, ele contou que não pensar e repetir a experiência.

"Agora não é algo que eu faria. Prefiro ficar em casa fazendo algo produtivo do que vestir roupas caras e ser fotografado em um tapete vermelho... É uma indulgência de 'olhe para mim, sou incrível' no tapete vermelho, e isso não combina comigo", disse a GQ, em 2018.

Lili Reinhart

A atriz de Riverdale teceu diversas críticas pela perda de peso de Kim Kardashian para vestir o icônico vestido de Marilyn Monroe para a serenata a John F. Kennedy em seu aniversário de 45 anos. A artista compartilhou um texto nas redes sociais para desabafar sobre o caso. "Para admitir abertamente que passou fome por causa do Met Gala... A ignorância é repugnante", escreveu ela.

Desde 2022, Lili acredita que não será mais convida para o Met Gala, já que pediu abertamente para não apoiarem celebridades prejudiciais cuja imagem se baseia unicamente em seus corpos.

Amy Schumer

A comediante não está banida para sempre, mas fez questão de contar como se sentiu ao participar do evento. "São as pessoas fingindo ter uma conversa. Não suporto a hipocrisia... Estamos todos vestidos como idiotas. Não me agrada. Não tenho interesse em moda, não me importo", afirmou.

Tina Fey

Assim como os colegas, a comediante e atriz expressou a falta de interesse em retornar ao Met Gala. "Já fui lá uma vez e é um desfile idiota. Claramente, nunca mais irei, mas você vai e é um espaço lindo e todos os idiotas de todas as classes sociais estão lá vestindo algo estúpido. Você sobe esses degraus enormes... e eu fui e arrastei meu marido comigo também, e ainda estou em apuros", contou.

