Reprodução Maiara, dupla de Maraisa, exibe físico sarado após academia; veja

A cantora Maiara, dupla de Maraisa, vem chamando atenção com o físico magro. Nesta segunda-feira (6), a sertaneja exibiu o corpo após uma sessão de exercícios na academia.

Através dos Stories do Instagram, Maiara mostrou que está determinada para manter a silhueta em dia, a artista aproveitou a madrugada para correr na esteira da academia. Logo após, ela também exibiu a evolução do abdômen.



Nos últimos meses, a cantora sertaneja apresentou uma mudança corporal drástica. Vídeos circulando nas redes sociais mostram Maiara em uma condição mais magra, recebendo assistência de um profissional para realizar agachamentos.

A gravação fez com que internautas se preocupassem com a magreza da cantora. Alguns, inclusive, a acusaram de utilizar o medicamento Ozempic para perder peso. Apesar disso, ela nega o uso do remédio e atribui a perda de peso à bariátrica e ao exercício físico.

"Vou tentar resumir minha vida sobre meu corpo. Desde criança, sempre fui acima do peso. Isso é uma questão genética. Com obesidade, existem outros problemas de saúde, quase problemas de família, que são pressão alta, diabete. Desde criança, meu índice de gordura é alto. Algumas vezes, a minha diabete é alta e tal. Hoje devo estar com uns 47kg, mais ou menos isso, mas já cheguei a pesar 85kg", revelou em meio às críticas.

