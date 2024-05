Pablo Porciuncula/AFP/Reprodução Madonna doa mais da metade do cachê para o Rio Grande do Sul, diz site

A cantora Madonna promoveu um megashow no último sábado (6), quando se apresentou para 1,6 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o site Em Off revelou que parte do cachê da norte-americana foi destinado ao Rio Grande do Sul, que registra um estado gravíssimo de destruição em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região na última semana.

O megashow da cantora Madonna desencadeou várias discussões nas redes sociais. Isso ocorreu porque, enquanto a norte-americana promovia um carnaval fora de época no Rio de Janeiro, no sul do país, especificamente no estado gaúcho, estava ocorrendo a pior catástrofe climática já registrada.



Muitos internautas discutiram sobre o patrocínio do evento gratuito. Vale destacar que o show contou com R$ 20 milhões de aporte do governo municipal e estadual do Rio de Janeiro. O restante do valor que completa os R$ 60 milhões gastos foi pago pela iniciativa privada.

Além disso, o governo do Rio e a prefeitura justificaram a contribuição devido à movimentação econômica que o show promoveria para a região. O retorno financeiro foi estimado em mais de R$ 300 milhões para o Rio de Janeiro.

Apesar disso, Madonna foi alvo de críticas juntamento com o governo estadual do Rio, sob comando de Cláudio Castro. No entanto, segundo o site Em Off, a cantora destinou R$ 10 milhões do cachê para o estado do Rio Grande do Sul. A doação foi feita de forma privada, sem que ela assumisse ou divulgasse a autoria.

