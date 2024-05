Reprodução Cariúcha se emociona ao relatar o desaparecimento de familiares no RS

Comentarista do programa 'Fofocalizando', do SBT, Cariúcha se emocionou nesta segunda-feira (6) ao relatar o desaparecimento de duas primas no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho vive uma catástrofe sem precedentes após ter sido atingido por chuvas torrenciais.

Durante a exibição do programa desta segunda-feira, Cariúcha lamentou a situação de calamidade pública que vive a região.

"Eu estou com duas primas desaparecidas, minha mãe é gaúcha, lá de Sarandi, minha família toda de parte de mãe [...] tenho alguns parentes que estão sumidos. Minha irmã falou no WhatsApp que não acharam. Eu mandei ter calma porque [eles] estão sem rede, sem contato. A gente está tentando nem pensar nisso, que estão desaparecidas, mas já tive contato com algumas tias minhas que são de outro bairro. Estamos torcendo aí que estejam em algum abrigo, porque estão sem energia", detalhou.

O estado crítico do Rio Grande do Sul também tem mobilizado os famosos em prol de ajuda humanitária. Desde segunda-feira (29), a região tem sido atingida por uma sequência de chuvas que já causou inundações em mais de 150 municípios. A Defesa Civil já contabiliza 83 mortos e mais de 873 mil pessoas afetadas.



Através das redes sociais, os famosos estão incentivando seus fãs e seguidores a fazerem doações para instituições que estão lidando com os problemas causados pela catástrofe.

O surfista Pedro Scooby se juntou a outros colegas de profissão para ajudar presencialmente as regiões mais afetadas. Eles também estão levando equipamentos, como motos aquáticas para auxiliar nos resgates.

"Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet esquis e indo rumo ao sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer", disse Scooby no último domingo (5).

🚨VEJA: Durante o ‘Fofocalizando’, Cariúcha disse ao vivo que duas primas dela desapareceram no Rio Grande do Sul após tragédia.



pic.twitter.com/4Zp9zfevqt — CHOQUEI (@choquei) May 6, 2024

