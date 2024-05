Reprodução Atriz de Renascer relembra caso com 'cafajeste': 'Cheguei a processar'

Intérprete de Lu em "Renascer", Eli Ferreira compartilha alguns detalhes com a personagem da trama das nove. Um deles é já ter cedido aos encantos de um 'cafajeste', tal como o personagem José Bento (Marcello Melo Jr). Em entrevista recente, a atriz revelou que chegou a processar o fotógrafo com quem se envolveu aos 19 anos.

Em entrevista ao Extra, Eli Ferreira foi questionada se já teve experiências com rapazes de má intenções. "Eu sempre fui muito seletiva. Tive pouquíssimos namorados na minha vida. Nunca me senti confortável, com necessidade de ficar com alguém quando ia para uma balada. Meus namoros foram espaçados e não estou sempre namorando ou envolvida com uma pessoa. Mas já fiquei com um fotógrafo que era extremamente cafajeste", confessou.

Na época do envolvimento amoroso, Eli conta que tinha 19 anos. "Ele era bem pilantra, cheguei até a processá-lo na época, porque a gente fez umas fotos com um objetivo e ele queria trabalhar com outro viés. Quis fazer o esperto mesmo, igual ao Bento", comparou ao personagem do colega Marcello Melo Jr.

Além disso, Eli Ferreira revelou ter tido experiências com mulheres, apesar de não se considerar bissexual.

"Me entendo como heterossexual. Eu nunca tive relacionamento afetivo com mulheres. Eu já fiquei, beijei, mas não tive uma relação mais íntima. Fiquei com uma mulher e, depois de muito tempo, com outra. Não posso dizer que eu me considero bissexual, apesar de acreditar que todos somos em algum grau. Mas não tenho o direito de encher a boca e dizer que eu sou bissexual. No passado, já me perguntei por que mulheres estavam me atraindo naquele momento", detalhou, afirmando que, caso se entendesse bi, não seria um drama e nem haveria problemas.

Atualmente, Eli Ferreira se relaciona com o capoeirista Ajaye Damasceno, com quem está há 3 anos. Entretanto, o romance enfrenta algumas barreiras, como, por exemplo, a distância. Ele mora em Salvador, Bahia, e ela, na capital de São Paulo.

"Eu nunca me vi namorando a distância. Eu sou taurina, com ascendente em Aquário e lua em Virgem. A minha forma de me relacionar é muito metódica. Gente assim não se apaixona à primeira vista porque as pessoas têm que preencher alguns pré-requisitos (risos). Achava que namorar a distância seria inviável. Sou ciumenta na medida, quando precisa. Passei um período longo em Salvador. Nesse tempo, Ajaye e eu nos aproximamos muito, até por questões religiosas, pois a gente prática o mesmo culto. O bom do namoro a distância é que a gente aprende nesse meio do caminho a valorizar muito os momentos em que está junto", refletiu.

Eli Ferreira e o baiano Ajaye Damasceno são praticantes do Ifá, filosofia oriunda das matrizes africanas. A religião adota um oraculo, cujo porta-voz é o orixá Orunmilá, conhecido como a divindade da sabedoria, capaz de desvendar os mistérios da vida.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp