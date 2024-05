Reprodução Na Itália, Luísa Sonza comete gafe ao cobrar Lula por ajuda no RS

A cantora Luísa Sonza, natural de Tuparendi, Rio Grande do Sul, está mobilizada nas redes sociais em prol da ajuda humanitária ao estado gaúcho, que se encontra em estado de calamidade após ser fortemente atingido por chuvas torrenciais. No entanto, a artista cometeu um equívoco ao cobrar ajuda do presidente Lula (PT) e da primeira-dama Janja da Silva, utilizando um vídeo que não possui relação com a tragédia no sul do Brasil.

Embora estivesse cumprindo agenda na Itália na sexta-feira (3), Luísa Sonza se mobilizou pela tragédia climática que já devastou mais de 150 municípios gaúchos. No Instagram, a artista compartilhou um vídeo de uma idosa que, em meio a inundação, se recusa a deixar o cachorro de estimação. Sonza marcou o perfil do presidente Lula (PT) e da primeira-dama Janja clamando por ajuda.

Ocorre que a cantora não se atentou a origem do vídeo em questão. A gravação trata-se de um caso registrado na Argentina e a senhora que aparece é Floriana Rodas, de 85 anos, da cidade de Corrientes. A idosa foi gravada pelo filho no meio da enchente, quando se recusou a abandonar o animal de estimação. O vídeo circula nas redes sociais desde março, data anterior a recente catástrofe no Rio Grande do Sul.

No X/Twitter, Sonza tentou ajudar a mulher que aparece no vídeo. "Alguém tem o contato dessa senhora? Ou da família", perguntou. Após receber alguns alertas sobre a origem do vídeo, ela apagou as publicações, tanto na rede social de Elon Musk, como no Instagram.

Apesar do deslize, Luísa Sonza continua utilizando as redes sociais para atrair a atenção dos fãs para o desastre no Rio Grande do Sul. "Continuem ajudando, mas cobrem também as autoridades. Precisamos saber o que vai ser feito com o dinheiro doado, como essas famílias vão recuperar o que perderam e ações para garantir que o Estado esteja preparado em situações de chuva. Estamos vivendo uma tragédia enorme, muito triste!", postou na tarde deste domingo (5).

