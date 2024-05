Archives du 7eme Art/Photo12 via AFP Morre, aos 79 anos, Bernard Hill, ator de 'Titanic' e 'Senhor dos Anéis'

Morreu neste domingo (5), aos 79 anos, o ator britânico Bernard Hill, conhecido pelos papéis em "Titanic" e "Senhor dos Anéis".

A morte foi anunciada pelo agente do ator, Lou Coulson, à BBC.

Hill deu vida ao Capitão Edward Smith, no filme vencedor do Oscar de 1997, atuando ao lado de Kate Winslet e Leonardo Di Caprio. Outro trabalho de destaque foi Rei Théoden, na trilogia "Senhor dos Anéis".

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp