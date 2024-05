Reprodução Luciano Huck pede desculpas a Gracynne após brincadeira com Belo; veja

O apresentador Luciano Huck dedicou um pedido de desculpas a Gracyanne Barbosa durante o "Domingão com Huck" exibido neste domingo (5). A atitude acontece após o marido de Angélica propor um quadro para encontrar uma pretendente para o pagodeiro Belo, ex-marido da modelo fitness.



"Quero mandar um beijo para Gracyanne Barbosa. Eu brinquei aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça e que, se quiserem voltar, que voltem. Quem sou eu para dar pitaco, quero mais é celebrar os outros. Então, um beijo e espero que vocês se acertem", declarou o apresentador.

No programa passado, o apresentador brincou sobre encontrar um novo amor para Belo. O cantor e Gracyanne Barbosa anunciaram a separação após enfrentarem problemas de infidelidade na relação.

Ao colunista Lucas Pasin, Gracyanne teceu críticas ao comportamento e condução de Luciano Huck.

"O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele prefere brincar com isso", reclamou.

"Eu realmente não esperava [as brincadeiras sobre a separação]. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por ibope. Faltou só comemorar", completou a musa fitness.









