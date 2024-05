Reprodução Sabrina Sato abre álbum em declaração apaixonada para Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato não cansa de mostrar que está apaixonada! Neste sábado (4), a rainha de bateria da Vila Isabel impressionou com uma declaração de amor em comemoração ao aniversário de Nicolas Prattes. O galã da Globo completou 27 anos e recebeu diversos elogios.

Através do Instagram, Sabrina publicou um álbum de fotos ao lado do companheiro e destacou a força do romance que eles compartilham.

"Feliz aniversario, meu lindo! Quando a gente menos espera, a vida nos presenteia com tanto! E você encara a vida com muito respeito e otimismo, seja nas dores ou nas delícias. E isso também me motiva e me faz viver algo novo e único, quase um sonho… Você é leve, faz tudo parecer descomplicado. Ao mesmo tempo que é extremamente dedicado e cuidadoso em tudo que se propõe a fazer. No trabalho, nas relações, nas trocas de amor…", iniciou.

O casal assumiu o relacionamento durante o carnaval deste ano, quando as aparições públicas se tornaram frequentes. Apesar do pouco tempo de relacionamento, Sabrina enfatizou que "é só o começo".

"Em tão pouco tempo, nós já vivemos muito e passamos por algumas provas: um carnaval emocionante, uma viagem cheia de aventuras em família, uma viagem romântica a dois (quase um milagre para mim). kkkkkk Você acordando todos os dias as 4h da manhã para correr, nossa intimidade rodeada pela minha família, equipe e amigos. kkkkkkk Desejo que realize todos os seus sonhos e saiba que estou aqui com você para tornar tudo possível! Obrigada por tantos momentos felizes juntos. E é só o comecinho começo. Te amo", completou.

A declaração de amor foi retribuída pelo ator Nicolas Prattes, que dedicou através dos comentários: "Completamente apaixonado por você. Obrigado por todos os dias, por tudo".

Além dele, outras personalidades também comentaram na publicação. "Lindos!!!! Muito obrigada por isto também @sabrinasato. Como mãe e como mulher tem sido muito especial testemunhar o amor de vocês", destacou a mãe do galã.

"Que lindeza vocês dois. O jeito que ele cuida da Zoe é lindo de ver", escreveu uma seguidora, mencionando a herdeira de Sabrina Sato, fruto do antigo casamento com Duda Nagle.

