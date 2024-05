Reprodução Paulinho Serra ficou com filha de Vera Fischer antes de namorar atriz

O humorista Paulinho Serra revelou uma história inusitada envolvendo a família Fischer. Em entrevista a um podcast, ele contou ter tido um caso com Rafaela Fischer, de 44 anos, antes de namorar a atriz Vera Fischer, de 72 anos, mãe da ex-ficante.



Em participação no podcast Tá Benito, Paulinho destacou que já era amigo de Rafaela antes de se envolver com a veterana da Globo. "A gente [eu e Rafaela] já tinha dado uns beijinhos também, mas nada demais", revelou.

A relação com Vera Fischer se deu após Paulinho ir prestigiar o aniversário de 50 anos da atriz. O evento foi realizado em um sítio, mas devido ao temporal no Rio de Janeiro, muitos convidados faltaram à festa.

"A Vera tinha 50, eu tinha 25. [Conheci a] Vera numa festa e aí foi muito louco porque a festa miou, era no sítio dela na Ilha de Guaratiba e cara, caiu aquele temporal que ninguém saia da zona sul [do Rio], ninguém conseguia chegar, tudo alagado, tinha uma galera que já estava dormindo lá, ficaram mais os amigos da Rafa, a galera da Vera não conseguiu chegar, dancei um forrozinho com ela, a gente ficou uns oito meses", detalhou.

Apesar do término, Paulinho enfatizou ter passado um período agradável ao lado da atriz. Ele também revelou os hobbies preferidos da ex-namorada.

"A gente ficava vendo altos filmes, transando, conversando. Ela foi muito gentil comigo, a gente passou uma fase muito bacana, ela ficou muito tranquila em relação às drogas, até porque como não sou usuário ela nunca usou perto de mim, se usava, não usava comigo. Ela me conquistou", relembrou.

