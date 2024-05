Reprodução MC Daniel diz que quase faliu durante namoro com Mel Maia; veja motivo

O cantor MC Daniel revelou ter quase perdido toda a fortuna em 2023, ano em que se relacionou com a atriz Mel Maia. Em entrevista recente, o funkeiro explicou que tinha o hábito de gastar milhares de reais por semana e destaca que estava "deslumbrado" com a vida de famoso.

"Eu extrapolei. Gastei mais do que devia. Só que meus empresários não me deixaram me enforcar. Estava deslumbrado e me lasquei", detalhou em entrevista ao podcast BrunetCast.

De acordo com o cantor de funk, o relacionamento com a atriz Mel Maia fez com que ele destinasse parte da fortuna para transitar entre Rio de Janeiro e São Paulo.

"Gastava R$ 300 mil em passagem aérea no meu antigo relacionamento. É muita coisa e eu podia ir de carro, de van. Podia deixar para ir no outro dia para ficar com a minha família. Eu tava deslumbrado, bobalhão", confessou.

A ostentação do réveillon também esvaziou as economias do funkeiro. MC Daniel conta ter gastado R$ 300 mil para sustentar aluguel da casa, bebidas, transportes e passeios de helicóptero para curtir a temporada ao lado de Mel Maia e amigos.

O choque de realidade aconteceu por intermédio do empresário do cantor, que o alertou sobre a possibilidade dele voltar a ser pobre. "Ele disse: 'você, daqui a uns três, seis meses, vai ter que vender a casa e os carros. Você vai voltar a ser pobre. Eu falei: 'Não, pelo amor de Deus, o que eu faço?' E ele disse: 'Tem que parar de gastar. Você pede R$ 10 mil toda sexta e dá R$ 40 mil por mês para as pessoas nas ruas. Tem que parar de gastar. Acorda para a vida, você não é pai de todo mundo. Você tem que se levantar, fazer o seu pé de meia para depois ajudar os outros na rua'", teria sido o conselho do profissional.

Após o drama financeiro, MC Daniel teve que mudar os hábitos para equilibrar as contas. "Parei de gastar, voltei a comer PF (prato feito). Graças a Deus, consegui me levantar. Voltei na mentalidade que eu tinha antes. Antes, eu sobrevivia com R$ 50 no mês", relembrou.

Estratégia dos empresários

MC Daniel conta que seguiu o conselho dos empresários e agora investe em imóveis para aumentar a renda fixa. Segundo ele, os novos investimentos lhe garante R$ 100 mil por mês, valor capaz de sustentar os luxos do funkeiro.

"Eles tiveram essa ideia e foi ótimo. Quem cuida hoje do meu dinheiro é a minha mãe. Quero acumular muito dinheiro para ajudar muitas pessoas e ter uma ONG. Quero dar um carro e uma casa para cada pessoa que trabalha comigo e ajudar pessoas com deficiência, autismo, depressão e síndrome de Down. Me vejo assim daqui a dez anos", desejou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp