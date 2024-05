Reprodução Maíra Cardi volta atrás após apoiar pastor que afirmou beijar a filha

A influenciadora Maíra Cardi se retratou neste sábado (4) após defender o pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha. O sacerdote está sendo alvo de críticas após ter afirmado que já beijou a própria filha.



Através do Instagram, Maíra alegou ter se solidarizado com o religioso sem ter conhecimento completo do vídeo polêmico, no qual Lucinho confessou que beijou a boca da filha.

"Gente, vim aqui me desculpar por uma atitude impulsiva que tive hoje, eu errei e peço desculpas! Eu não conheço o Pastor Lúcio, mas ele já pregou algumas vezes em igrejas que frequentei, pregações essas que sempre foram com muita descontração. Então, ao ver um vídeo da filha dele o defendendo e angustiada com o ataque ao pai, dizendo que a fala dele foi tirada de contexto, eu quis acolhê-la", justificou-se.

Maíra afirma que não tinha assistido ao vídeo da pregação e que comentou de forma precipitada que estava em oração pela família dele. "Hoje após virar notícia que sai em defesa dele, fui entender o motivo de tanta revolta, então assisti o recorte da pregação e ele realmente teve uma fala errada e infeliz. Como eu disse, já havia assistido muitas pregações dele, todas muito descontraídas, o que acreditei ser o caso antes de assistir. Assistindo, entendo e concordo que com algumas coisas não podem ser relativizadas e muito menos ser levadas na brincadeira!", argumentou.

A influenciadora lamentou o caso e relembrou ter sofrido o primeiro abuso aos 4 anos. "Depois aos 5, aos 7... e por aí vai, então eu sei a dor e os traumas que essas falas causam, como também entendo as pessoas que passaram por coisas parecidas e essas falas despertam gatilhos!", concordou com as críticas.

Maíra finalizou o comunicado dizendo que foi impulsiva por tentar proteger o pastou dos ataques públicos. "Eu fico arrasada quando tem gente apanhando publicamente, e nessas horas até os nossos familiares e melhores amigos correm, porque as pessoas só querem estar do seu lado na sua vitória. De maneira impulsiva e errada, tomei essa atitude de comentar sem saber do que se tratava, sem conversar com meu marido para saber a opinião dele e sem pensar na minha própria família, agindo simplesmente pela dor do meu coração impulsivo!", finalizou.

Entenda a polêmica

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo de Lucinho Barreto ministrando um culto religioso dedicado para homens, em um templo em Belo Horizonte (MG). A gravação foi publicada no dia 15 de abril através do canal do YouTube da igreja.

Em determinado momento do vídeo, o sacerdote reflete sobre a criação dos filhos e destaca a relação que tem com a herdeira.

"Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: 'Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego'. Ela falava: 'Credo, pai, você já é da mamãe'. Daí dava beijo nela. Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse: 'Que isso, pai?'. Eu falei assim: 'Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo, eu já beijei'", declarou para a plateia, arrancando risadas do público.

Segundo o pastor, o intuito era exemplificar que os pais devem valorizar os filhos. Ele também aproveitou para enfatizar a relação especial com a filha. "[Ela] Me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui".

