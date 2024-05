Reprodução Maíra Cardi defende pastor que disse ter beijado a própria filha; veja

A influenciadora Maíra Cardi defendeu o pastor Lucinho Barreto, membro da Igreja Batista da Lagoinha, após ele ter relatado que já beijou a própria filha. O caso ganhou destaque na mídia e o sacerdote vem sendo acusado de ter uma relação imprópria com a herdeira.

Através dos comentários do Instagram, Maíra Cardi publicou uma mensagem dando apoio ao pastor Lucinho Barreto. O religioso compartilhou um vídeo em que ele se defende das acusações e alegar ter tido a fala retirada de contexto.

"O mundo está doente e, exatamente por isso, precisamos de pessoas como você para trazer a palavra de Deus! Orando pela sua família", escreveu Maíra Cardi.

Entenda a polêmica

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo de Lucinho Barreto ministrando um culto religioso dedicado para homens, em um templo em Belo Horizonte (MG). A gravação foi publicada no dia 15 de abril através do canal do YouTube da igreja.

Em determinado momento do vídeo, o sacerdote reflete sobre a criação dos filhos e destaca a relação que tem com a herdeira.

"Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: 'Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego'. Ela falava: 'Credo, pai, você já é da mamãe'. Daí dava beijo nela. Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse: 'Que isso, pai?'. Eu falei assim: 'Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo, eu já beijei'", declarou para a plateia, arrancando risadas do público.

Segundo o pastor, o intuito era exemplificar que os pais devem valorizar os filhos. Ele também aproveitou para enfatizar a relação especial com a filha. "[Ela] Me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui".

O trecho do culto que viralizou nas redes sociais está sendo alvo de diversas críticas, que incluem acusações de Lucinho ter uma relação indevida com a filha.

Emily Barreto, filha do religioso, se pronunciou afirmando que o pai está sendo mal interpretado. "Cortaram e fizeram loucuras com o trecho", explica. "Meu pai nunca me beijou de língua, nunca fez nada comigo [...] No máximo selinho de pai, mãe", garantiu.

