Luísa Sonza enfrenta um novo processo na Justiça, desta vez, por supostamente ter atingido uma mulher com uma garrafa de água no rosto. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o episódio teria acontecido em fevereiro deste ano, no festival Planeta Atlântida.

Na madrugada do dia 3 para o dia 4 daquele mês, a vítima, inclusive, teria precisado passar por atendimento médico.

Ela diz que, durante a apresentação de Sonza, a artista teria começado a arremessar garrafas de água lacradas, de cerca de 600 ml, em direção à plateia que a assistia. Uma delas teria atingido a espectadora de uma altura considerável, sem qualquer aviso ou tempo de reação.

Na ação, a mulher relata que o impacto, aliado ao peso e à velocidade do objeto, provocou algumas lesões em seus lábios e face e por isso, precisou de atendimento médico no local, além de exames e curativos, devido ao sangramento e cicatrizes.

Ela disse que, graças aos ferimentos, não pôde assistir aos demais shows que sucederiam ao de Luísa Sonza.

Na Justiça, a mulher pediu uma indenização por danos estéticos, no valor de R$ 15 mil, e outra por danos morais, de R$ 25 mil.

Até o momento, a cantora e sua equipe não se pronunciaram sobre o processo.

Vale lembrar que Luísa enfrentava até pouco tempo atrás um processo por racismo movido pela advogada Isabel Macedo, em 2020. Ele foi encerrado em agosto do ano passado, após acordo entre as partes.

