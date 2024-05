Reprodução Anitta surge de biquíni cavado antes do show da Madonna: 'Estou aqui'

A cantora Anitta está entre os milhares de fãs na expectativa pelo show da Madonna, evento marcado para a noite deste sábado (4). Através do Instagram, a brasileira fez questão de mostrar que curtiu a estadia na cidade carioca.



Anitta publicou uma sequência de fotos em que aparece com vestes de verão, como um biquíni cavado inusitado de flor. A artista está hospedada no mesmo hotel que a cantora norte-americana e compartilhou com os fãs momentos em que curte as áreas de lazer do local.

"Biquíni que combina com a vibe da cidade: Rio, eu estou aqui", dedicou a cantora.

Nos comentários, fãs ficaram eufóricos com a presença da cantora no Rio de Janeiro. "Deixeeeeeee ela que ela tá belíssima e plenissíma na cidade dela", brincou um fã. "Nossa dona do Brasil", elogiou o ator Silverio Pereira.

Anitta prestigiará Madonna

Em entrevista ao programa norte-americano Extra, Anitta revelou que não iria perder a oportunidade de presenciar o momento "histórico".

"Nós temos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela. Quando recebi o convite, pensei: 'Eu definitivamente vou nisso'. É muito histórico para o meu país. Só se fala disso. Então, para mim é muito importante estar lá nesse momento", afirmou Anitta.

O show da Madonna

A cantora norte-americana está finalizando a turnê "The Celebration Tour", que resgatou os principais sucessos dela em exaltação aos 40 anos de carreira musical. O local escolhido para se despedir do projeto foi a praia de Copacabana.

Neste sábado (4), Madonna subirá ao palco para se apresentar para um público estimado de 1,5 milhão de pessoas. O show está programado para começar às 21h45 e encerrar às 23h45.

O evento gratuito também terá transmissão ao vivo para aqueles que não puderem comparecer presencialmente. Depois da novela Renascer, a TV Globo irá exibir a apresentação.

