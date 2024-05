Reprodução Momentos impagáveis de Zeca Pagodinho

O cantor Zeca Pagodinho coleciona momentos inusitados e é destaque nas redes sociais por virar meme frequentemente! Nesta semana, o artista chamou atenção da mídia após 'ignorar' Michel Temer (MDB) durante um evento empresarial. O sambista não reconheceu o ex-presidente da República e precisou ser lembrado da identidade do político.

De acordo com o jornal Estado de Minas, o ex-ministro Carlos Marun avistou Zeca Pagodinho e o reuniu com Michel Temer para garantir um registro dos dois. Entretanto, o carioca teria reagido de forma inusitada ao encontrar o ex-presidente. "Te conheço de algum lugar, não sei de onde", declarou ao sucessor de Dilma Rousseff (PT).

Gafe no "Mais Você"



No dia em que é celebrado São Jorge, Zeca Pagodinho foi o convidado do programa de Ana Maria Braga, o "Mais Você", para representar os devotos do santo católico.

Durante a participação, o cantor confundiu os personagens Louro José e Louro Mané. O primeiro era interpretado pelo ex-coordenador de palco Tom Veiga, morto em 2020 após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

"Fala, Louro! Louro José! Não, Louro José morreu!", declarou o sambista, percebendo a falha.

Zeca Pagodinho: "Abraço Ana. Valeu Louro José... Ah não, Zé morreu!"



Ana Maria: "Esse é o Louro Mané."



Louro Mané: "Eu sou o Mané. O José era meu pai". 🗣️



Quando descobriu que jogar no bicho é ilegal

Zeca Pagodinho nunca escondeu que era um jogador assíduo do jogo do bicho. Inclusive, foi durante uma entrevista que ele descobriu que a prática da contravenção é considerada ilegal.

"Outro dia coloquei R$ 100 e ganhei R$ 1.800. Ganho quase toda semana e distribuo o dinheiro para o cozinheiro, para o motorista, para todo mundo. Já ganhei mais de R$ 10 mil num só jogo", declarou o cantor à revista Veja.

Com a resposta, o jornalista questionou: "Então você é a favor da legalização do jogo do bicho?". O cantor, de forma inusitada, respondeu com outra pergunta: "É ilegal?".

Se recusou a tirar foto em velório

Para Zeca Pagodinho, ser um artista consagrado e famoso só tem um lado ruim: tirar fotos. Não tem nada, segundo o próprio, que pode acabar mais com seu famoso bom humor. E os pedidos parecem que não têm hora nem local para acontecer.

"Fui ao enterro do Paulinho Galeto (amigo e músico) em Inhaúma. O cara queria que eu fosse à capela ao lado porque o defunto era meu fã. Aí eu disse: 'eu só tiro a foto se ele rir'. Não dá, as pessoas perderam a noção", contou Zeca no podcast Só Se For Agora, de Jorge Perlingeiro.

Cervejinha às 8h00

Mesmo durante a pandemia, Zeca Pagodinho não diminuiu a produção de momentos inusitados. No primeiro ano de distanciamento social, em 2020, o cantor divertiu o público ao aparecer no "Bom Dia RJ" com um elemento já característico.

Às 8h20, o sambista celebrou o dia de São Jorge aparecendo ao vivo na TV Globo com um copo de cerveja.

"Zeca Pagodinho é o cara, né? Canta umas músicas brabas, faz diversos serviços sociais e ainda começa a beber cerveja às 8 da manhã", brincou uma internauta.

Vovô Naruto

Teve outro momento que Zeca Pagodinho mostrou ser uma pessoa diferenciada. Para alegrar o neto Noah, o cantor adotou as vestes do desenho infantil preferido do garoto, Naruto.

"Vovô Naruto! Hoje foi dia de farra com o neto Noah! Zeca se transformou no ninja do mangá, tipo uma história em quadrinho japonesa! Conexão Xerém - Japão!", publicou no Instagram.



