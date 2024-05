Reprodução Instagram - 3.5.2024 Veja o antes e depois de Monique Evans

Monique Evans , de 67 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (2) para contar aos seguidores que havia passado por uma harmonização facial . O procedimento antecede o casamento dela com a DJ Caca Werneck , de 37, que está marcado para o próximo dia 16.



Por meio do Instagram, ela compartilhou o resultado da intervenção estética na região do rosto. “Antes e depois de 15 dias dos procedimentos. Minha boca teve uma pequena paralisia quando eu era jovem. Por isso é um pouquinho torta", escreveu como legenda da publicação.



Noiva de Monique, a DJ veio a público elogiar a namorada. “Maravilhosa”, escreveu ela nos comentários da postagem. No início da relação , o casal sofreu comentários etaristas devido à diferença de 30 anos.



O casamento está marcado para o próximo dia 16. A filha, Bárbara Evans , e os netos, Ayla, Álvaro e Antônio, participarão do casamento de Monique. Ayla será a dama de honra; Bárbara levará a mãe ao altar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp