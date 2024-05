Reprodução/Instagram Natural do Rio Grande do Sul, Gisele Bündchen se pronuncia sobre fortes temporais que atingem o estado

Nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, Gisele Bündchen usou as redes sociais para lamentar as fortes chuvas que atingem mais de 200 cidades gaúchas. A supermodelo compartilhou notícias sobre a situação e pediu orações à população.

"Que tristeza no meu estado. Rezando para que essa chuva pare logo", escreveu Gisele pelos Stories do Instagram. Ela ainda compartilhou uma notícia do jornal The New York Times e declarou em inglês: "Rezando pelo meu estado natal no Brasil".

Desde o começo da semana, municípios gaúchos enfrentam fortes temporais, o que fez com que o governo estadual decretasse estado de calamidade pública. Um boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (3) citou 31 pessoas mortas, 56 feridas e 74 desaparecidas. Há ainda 7.165 pessoas em abrigos e outras 17.087 desalojadas, em 235 municípios atingidos.

