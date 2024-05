Reprodução Ex-BBB Nizam publica 1º nude frontal em site adulto e foto vaza na web

O ex-BBB Nizam publicou a primeira foto nua para os assinantes do seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Ocorre que o ensaio sensual ultrapassou os limites dessa plataforma e espalhou-se pelas redes sociais como, por exemplo, o X/Twitter.

O que aconteceu?

O paulistano Nizam entrou para o nicho de produção de conteúdo adulto logo após ter sido eliminado do "BBB 24". Entretanto, até então, o influenciador havia compartilhado apenas fotos sensuais, onde as partes íntimas aparecem cobertas.

Os conteúdos modestos, inclusive, foram motivo de reclamação nas redes sociais devido aos assinantes estarem na expectativa de fotos mais explícitas. Vale destacar que o ex-BBB cobra uma mensalidade de R$39,90 por mês para os fãs terem acesso ao perfil dele no site adulto.

Nesta semana, Nizam supriu a expectativa do público e compartilhou a primeira foto em que aparece completamente nu. No entanto, a foto que deveria ser restrita ao site adulto vazou para as outras redes sociais.

No x/Twitter, internautas relembraram outro ensaio sensual do ex-BBB, no qual ele aparece com uma cueca branca. Na ocasião, usuários da rede social debocharam do volume aparente na virilha do paulistano.

"Pensando nele… no volume do Nizam... Aqui nesse site foi tão mal interpretado", escreveu um. "Achei o nude do Nizam bonito...", comentou outro. "Impressionado", adicionou um terceiro internauta.

