Reprodução Davi desmente a própria mãe durante entrevista: 'Falaram até isso?'

O campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, desmentiu a própria mãe que havia afirmado que ele teria sofrido três infartos. A O ex-brother foi o convidado desta sexta-feira (03) do programa PodPah, comandado por Igão e Mítico, no YouTube.



A história foi contada por Elisângela Brito em fevereiro de 2024, durante uma entrevista ao Splash Uol. Na época, ela afirmou que Davi, que estava confinado na Casa, teria sofrido três infartos enquanto servia ao Exército. Ela acrescentou que, na época, o filho teve que rastejar pela casa para conseguir telefonar pedindo ajuda. A história comoveu muitos apoiadores do ex-motorista de aplicativo, ganhando grande repercussão.

Entretanto, no programa veiculado pelo PodPah nesta sexta-feira, o campeão cometeu uma gafe e revelou que não sabia da história contada pela mãe, ficando surpresa com o questionamento dos apresentadores.

Igão pergunta: "Vi sua mãe contando que você sofreu paradas cardíacas, isso é sério?". Surpreso, Davi responde: "Não, mano, nunca sofri parada cardíaca, não. Falaram até isso, foi? Rapaz, não sabia disso não, sinceramente".

Davi continua: "Disseram que eu tive parada cardíaca? Novo assim, jovem? Duas?"

🚨VEJA: Davi nega que tenha sofrido múltiplas paradas cardíacas durante sua infância!

DAVI NO PODPAH pic.twitter.com/WwmVs2PsqI — Central Reality (@centralreality) May 3, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp