O apresentador do programa Brasil Urgente, José Luiz Datena, de 66 anos, foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia no aparelho digestivo na última quinta-feira (2). O apresentador da Band segue internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O filho mais velho de Datena, Joel Datena, de 47 anos, informou em entrevista à revista Quem que o apresentador foi levado para da UTI pós-cirúrgica para o quarto. Segundo Joel, o pai passa bem e deve voltar a trabalhar já na próxima sexta-feira (6). Até o momento, não se tem informações sobre a cirurgia, apenas que foi um procedimento bem-sucedido.

Desde o dia 29 de abril. José Luiz Datena está afastado das suas atividades no programa Brasil Urgente, na Band. O programa jornalístico segue sob o comando de Joel.

No último ano, o apresentador passou por duas cirurgias cardíacas. Na época, ele afirmou que possui seis stents — aparelho expansível feito de nitinol, aço inoxidável ou uma liga de cromo e cobalto, que possui como objetivo prevenir ou evitar a obstrução do fluxo de sangue em uma artéria. Os stents são usados em casos de artérias entupidas ou para a prevenção de ruptura de aneurismas.

