O surfista e ex-BBB Pedro Scooby compartilhou um momento de comemoração nesta quinta-feira (02). Conhecido por seu sucesso no esporte radical, o surfista contou que o filho mais velho está seguindo no mundo dos esportes e teve uma nova conquista: Dom passou em um teste para a categoria de base do Boa Vista, time de futebol do Rio de Janeiro. O filho de 12 anos é fruto do relacionamento entre Scooby e a atriz Luana Piovani.

Na publicação feita nos stories, Pedro Scooby disse: "Uma outra paixão dele é o futebol e ontem ele fez teste pro Boa Vista. Pra quem não sabe, é um clube do Rio de Janeiro, ele fez teste pra categoria de base e ele passou. E ele foi me contar todo orgulhoso: 'papai, passei o teste'. Ele tá amarradão!".

Essa não é primeira vez que o filho do atleta demostrou aptidão para os esportes. Scooby conta que Dom, que mora com ele desde abril, ficou em terceiro lugar em um campeonato regional de skate — mesmo após estar sem participar há um ano.

"Ele voltou a andar de skate, depois de um ano e pouco sem encostar no skate, e estava numa felicidade absurda. Foi competir hoje no estadual, ficou em terceiro lugar. Ele está super feliz", afirma.

O surfista continuou tecendo elogios ao filho primogênito: "Todo lugar que eu chego, enquanto ele tá fazendo as atividades, todo mundo vem conversar comigo e fala: 'teu filho é um amor, cara, teu filho é muita gente boa, tem um caráter incrível, educado e tudo mais'. Tô muito feliz".

