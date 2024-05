Reprodução/Twitter Nattanzinho e a ex-namorada Layla

O cantor Nattanzinho, de 25 anos, confirmou nesta quinta-feira (2) que o relacionamento com a influenciadora Layla Samylle, de 23 anos, chegou ao fim. A informação foi dada ao portal Splash, em uma entrevista sobre os preparativos da gravação do DVD, intitulado "Estilo Nattanzinho".



O cantor afirmou: "Eu tô solteiro. Tô focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta".

Nattan e Layla estavam juntos há quase 4 anos, com uma relação bastante discreta, com poucas publicações do casal. Segundo rumores, a relação chegou ao fim após o cantor surgir em registros próximos à influenciadora Gabriella Lenzi.

O motivo do término, no entanto, não foi revelado. Layla é estudante universitária e filha do ex-prefeito de Amontada (CE) Paulo César Santos.

