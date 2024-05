Tiago Ghidotti Maiara beija a barriga da irmã Maraisa nos bastidores do show na Expo Bragança

As cantoras Maiara e Maraisa não levam desaforo para casa. A dupla sertaneja interrompeu um show na última quarta-feira (1º), após ver dois homens mostrando o dedo do meio para o palco. Maraisa não se aguentou e deu uma bronca nos dois, pedindo ainda a expulsão de ambos da festa. Após o ocorrido, a dupla se acalmou e deu prosseguimento ao show.



O momento foi gravado e publicado nas redes sociais. A cantora diz: "Ele pensou que ia sair daqui ileso. Eu não vou aceitar falta de educação, nós vamos pagar o ingresso dele e ele vai embora”.

O evento aconteceu no Rio Grande do Sul, região que está em estado de alerta devido às fortes chuvas. Por conta dos alagamentos na localidade do show, a dupla se atrasou para chegar, o que teria causado o descontentamento dos dois homens.



A cantora afirmou: "Não é culpa de ninguém não. Chove, chove lá em cima, Deus manda a chuva. Está todo mundo aqui para festar, você não precisava me dar o dedo”. Ela optou em não os expulsar da festa e continuou com o andamento do show.



Entretanto, o público começou um coro pedindo que os dois fossem expulsos, mas foram rebatidos pela cantora que afirmou: "Está tudo certo, ele vai ficar e vai curtir a festa”.

Grávida?

No último domingo (28), durante os preparativos para um show na Expo Bragança em Bragança Paulista, surgiram murmúrios sobre uma possível gravidez, e um gesto carinhoso entre as irmãs alimentou ainda mais as especulações. Maiara foi flagrada beijando a barriga de Maraisa .

O gesto incendiou as redes sociais com boatos sobre uma possível gestação na família. Fãs e seguidores rapidamente começaram a tecer teorias e expressar suas emoções diante da possibilidade de um novo membro na família da dupla.

Embora nenhum pronunciamento oficial tenha sido feito até o momento, o gesto entre as irmãs foi o suficiente para provocar um frenesi de especulações.

