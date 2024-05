Reprodução Billy Idol luta a anos contra o abuso de substâncias químicas

O cantor Billy Idol comentou na última quarta-feira (1º) sobre o processo que vem enfrentando nos últimos anos para super o vício contra as drogas. Segundo ele, no momento está "sóbrio". A informação foi dada em uma entrevista veiculada na People.



"Eu realmente comecei a pensar que deveria tentar seguir em frente e não ser mais um viciado em drogas e coisas assim”, afirmou o cantor na entrevista.

"Eu estou, suponho, 'sóbrio na Califórnia'. Eu apenas digo a mim mesmo que posso fazer o que quero, mas não faço. Se eu disser a mim mesmo que não posso fazer nada, quero fazer. Então digo a mim mesmo: 'Você pode fazer o que quiser'. Mas eu realmente não faço isso”, continuou o artista.

O cantor de 68 anos é o intérprete de "Dancing with Myself”. Ele admitiu que "demorou muito" para conseguir entender que precisava controlar o vício, e afirmou que não é mais "o mesmo viciado em drogas” que era “nos anos 80”.

"Quero dizer, AA diria: 'Você é sempre um viciado em drogas'. E isso pode ser verdade, mas eu não faço mais nada. Eu superei isso de alguma forma. Tive muita sorte de ter conseguido superar isso, porque muitas pessoas não conseguem”, continuou.

Ele diz que às vezes toma uma taça de vinho, mas que não sente necessidade de fazer mais nada. "Mas, ao mesmo tempo, não sou o viciado em drogas que era no auge dos anos 70, 80”, reiterou.

O termo usado por Billy, "sóbrio na Califórnia", significa que ele abandonou principalmente as drogas e o álcool, mas que mantém o uso de maconha.

Billy é o vocalista da Geração X, e aproveitou o momento para elogiar os amigos por estarem sóbrios e o ajudarem na batalha contra as drogas.

Em uma entrevista à Page Six em 2015, o cantor afirmou: "Quando você vê as coisas ruins começando a se acumular, comecei a ter que ouvir. Tive que começar a pensar no que estava fazendo. . . você tem um momento de realização, mas depois tem 10 anos para lutar para ficar claro”. Segundo Billy, ele não usava drogas pesadas desde 2003.

