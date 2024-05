Reprodução Globo comete gafe e confunde atriz brasileira com Madonna; vídeo

A espera dos brasileiros pela cantora Madonna está movimentando as ruas do Rio de Janeiro! Nesta quarta-feira (1º), a apresentadora do Encontro (Globo), Patrícia Poeta, confundiu a atriz Monique Alfradique com a artista norte-americana.

A confusão começou nas redes sociais, após viralizar o vídeo de uma mulher loira acompanhada de uma equipe no Forte de Copacabana. De imediato, internautas apontaram que a mulher em questão seria a cantora Madonna, que se apresentará na região no sábado (4).

Durante o programa da Globo "Encontro", a apresentadora Patrícia Poeta adotou a mesma narrativa dos internautas, de que Madonna teria sido flagrada no Forte.

O caso só foi desvendado após a atriz Monique Alfradique se manifestar nas redes sociais, assumindo a identidade da mulher loira misteriosa.

"Cheguei para filmar aqui, na diária, de manhã, e recebo algumas notícias dizendo que o Madonna estava em Forte Copacabana. Eu falei, como assim o Madonna estava em Forte Copacabana ontem? E eu não falei com ela? Eu tava gravando lá. Quando eu vejo a matéria, quem era a Madonna? Eu, a Madona de Niterói", brincou a atriz.

"Quero dizer que não, era eu, infelizmente, para quem achou que estava vendo ela. E eu quero dizer que eu amei também ser confundida, porque ela para mim é referência de forte, autêntica, independente. Eu sou fã dela desde sempre. Estarei no show do sábado. E aí, fica o convite, né, Madonna? Quer gravar comigo no Forte Copacabana? Dessa vez, de verdade?", convidou.





Nas redes sociais, a situação também divertiu os internautas. "Eu estou morrendo que era a Monique Alfradique no Forte e o pessoal falando que era a Madonna KKKKKKKKKK isso só acontece no Brasil", debochou uma usuária do X/Twitter.

A “Madonna” no Forte de Copacabana era a Monique Alfradique pic.twitter.com/J9kCnOPOgy — aquele virando a esquina (@djdiandrade) May 1, 2024









