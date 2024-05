Reprodução Galisteu revela não ter sido consultada para série de Ayrton Senna

A apresentadora Adriane Galisteu quebrou o silêncio sobre a série que ilustrará a vida do piloto Ayrton Senna, com quem se relacionou até a morte dele, provocada em um acidente no dia 1º de maio de 1994. Nas redes sociais, a ex-modelo confessou não ter sido consultada nem entrevistada para a produção.



"Dia 1º de maio, não importa o que eu esteja fazendo, é sempre um dia reflexivo, difícil, mesmo 30 anos depois. Impressionante, né? [...] E neste dia também todo mundo toca o meu telefone, me faz perguntas, a imprensa, fãs, seguidores e em especial por causa do documentário, eu estou sendo bombardeada de perguntas e as pessoas querem saber se eu vou assistir, se eu estou no documentário, se meu telefone tocou", iniciou, nos Stories do Instagram.

De acordo com o relato, Adriane Galisteu não foi entrevistada, nem consultada para a série documental. Apesar disso, a apresentadora da Record confessou estar ansiosa para assistir à obra.

"Não vejo a hora da estreia e também quero assistir. Porém, vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário com um depoimento, com entrevista, com a minha história, é uma ficção. Concordam? É isso, está tudo bem, está tudo bem. Eu carrego essa história como um escudo, não como um fardo, e podem falar o que quiser, essa história é minha, ela me pertence", declarou.

